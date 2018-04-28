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Николай Карполь: «Могу повысить голос, но оскорбить спортсменку — никогда»
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Николай Карполь: «Могу повысить голос, но оскорбить спортсменку — никогда» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь в интервью ТАСС отметил, что он никогда не позволял себе оскорблять подопечных. По его словам, эмоции он использовал для психологического воздействия на команду.
​— Вы известны далеким от волейбола людям своим эмоциональным поведением. Когда вы стали понимать, что это работает?
— Это психологическое воздействие на команду. Когда твое поведение и уровень возбуждения такие же, как у игроков, вы становитесь доступными друг для друга. Но я абсолютно убежден, что всегда необходимо управлять собой. Считаю «Божественную комедию» одним из выдающихся произведений и всегда привожу в пример слова Данте: «При всей огромной любви к Беатриче он никогда не давал возможности эмоциям взять верх над разумом». В какой-то момент эмоции могут быть актерской игрой, но это необходимость.
— Бывали ли случаи, когда вам не удавалось справиться с эмоциями?
— Нет. Все это было наиграно. Если даже казалось за гранью, то это было воздействие на игроков и окружающих. Там ведь есть и судьи, которые тоже реагируют на эмоции.
— Очень важный момент. Насколько нам известно от ваших спортсменок, вы ни разу не позволяли себе их оскорблять.
— Повысить голос — да, оскорбить — совершенно нет. Думаю, что это воспитание.
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