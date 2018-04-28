Финальные окружные соревнования по стритболу пройдут в парке «Фестивальный»

Финальные окружные соревнования по стритболу 12 и 13 мая организуют в парке «Фестивальный».

В рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» дети и подростки до 18 лет сыграют в мини-футбол, шахматы, городки, волейбол, дартс и еще семь видов спорта. По итогам районных соревнований определили ребят, которые выступят на окружном этапе.

— В первый день в турнире примут участие дети и подростки до 18 лет. А 13 мая соревноваться будут молодые люди постарше, — сообщил заместитель директора по спортивной массовой работе Центра физической культуры и спорта Центрального административного округа Игорь Степанов

Он добавил, что стритбол — это аналог всем известного баскетбола. Отличительная особенность данного вида спорта состоит в наличии лишь одного кольца, в которые игроки должны забросить мяч.

Мероприятия начнутся в 12:00 по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56.