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Финальные окружные соревнования по стритболу пройдут в парке «Фестивальный»
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Финальные окружные соревнования по стритболу пройдут в парке «Фестивальный» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Финальные окружные соревнования по стритболу 12 и 13 мая организуют в парке «Фестивальный».
В рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор» дети и подростки до 18 лет сыграют в мини-футбол, шахматы, городки, волейбол, дартс и еще семь видов спорта. По итогам районных соревнований определили ребят, которые выступят на окружном этапе.
— В первый день в турнире примут участие дети и подростки до 18 лет. А 13 мая соревноваться будут молодые люди постарше, — сообщил заместитель директора по спортивной массовой работе Центра физической культуры и спорта Центрального административного округа Игорь Степанов.
Он добавил, что стритбол — это аналог всем известного баскетбола. Отличительная особенность данного вида спорта состоит в наличии лишь одного кольца, в которые игроки должны забросить мяч.
Мероприятия начнутся в 12:00 по адресу: улица Сущевский Вал, дом 56.
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