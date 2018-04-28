Турнир по хоккею с шайбой «Добрый лёд на Байкале» проходит в Ангарске

Сегодня, 28 апреля, в зимнем Дворце спорта «Ермак» состоялась торжественная церемония открытия детского турнира по хоккею с шайбой «Добрый лёд на Байкале». Турнир проводится в рамках программы по развитию детского хоккея с шайбой «Добрый лёд», которая реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. На открытии турнира присутствовали министр спорта области Илья Резник и заместитель мэра Ангарского городского округа Марина Сасина.

«Мы очень благодарны Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко за оказанную честь проводить детский турнир «Добрый лёд на Байкале». Хоккей — один из популярнейших видов спорта. В Иркутской области широкая география отделений, где хоккеем занимаются дети. Сегодня есть хорошая школа в Ангарске, есть отделения в Иркутске, Братске, Тулуне, Иркутском районе и в других муниципальных образованиях. Я надеюсь, что проведение турнира «Добрый лёд на Байкале» станет традиционным», — сказал Илья Резник.

«Конечно, мы благодарны Фонду Тимченко, который развивает в России детский хоккей. Ребята у вас прекрасная возможность соревноваться на добром льду, подружиться. Вы ловкие, вы смелые, и вперед только за победой», — поздравила с открытием ребят Марина Сасина.

В турнире «Добрый лёд на Байкале» принимают участие 12 команд ребят 2007-2008 годов рождения из Иркутской области, республик Саха (Якутия) и Алтай, Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краев. Игры будут проходить ежедневно с 9.00 утра до 20.45 часов до 2 мая включительно. Вход свободный.

Для справки. Программа развития детского ледового спорта «Добрый лёд» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стартовала в 2012 году. Цели — создать условия для развития и популяризации хоккея в России и сделать хоккей доступным для каждого ребенка.

Основные направления работы: формирование системы подготовки детских тренеров, создание научно-методического центра развития детского хоккея, гранты для детских тренеров и хоккейных команд, улучшение инфраструктуры, оснащение детских команд хоккейным инвентарем и экипировкой и другие.