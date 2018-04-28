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В Москве пройдет фестиваль «Россия любит футбол»
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В Москве пройдет фестиваль «Россия любит футбол» 

Мир24 1 час назад
12 мая 2018 года в «Лужниках» пройдет второй ежегодный спортивно-музыкальный праздник «Россия любит футбол!», приуроченный к чемпионату мира FIFA. На сегодняшний момент на турнир заявилось уже 370 любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Заявки еще принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой. Само мероприятие пройдет на полях под номером 6 и 9, в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов. Хедлайнерами концертной программы фестиваля, вход на который организаторы сделали бесплатным, станут такие отечественные звезды популярной сцены как: Елена Темникова, группа «Пицца», Денис RiDer и группа «Градусы».
Как и год назад на площадке фестиваля посетителей будут ожидать воркауты, квесты, открытые уроки по баланс-борду, футфристайлу и панна-футболу, мастер-классы известных футболистов, тематические конкурсы и активные игры на футбольную тематику для самых маленьких. После окончания любительского турнира все участники смогут посетить зону восстановления и реабилитации, где каждый получит консультацию по технике кинезиотейпирования.
Кроме того, футбольных фанатов и просто неравнодушных болельщиков ожидает большой маркет, где будут представлены корнеры с футбольной и спортивной атрибутикой, сувенирами, одеждой от известных российских брендов, а также фудкорты с популярными стритфуд-проектами.
Посол движения «Россия Любит Футбол!» член Исполкома РФС, известный в прошлом игрок сборной России Алексей Смертин: «Очень важно, что на спортивно-музыкальный фестиваль можно будет прийти всей семьей, включая маленьких детей. Движение „Россия любит футбол“ было создано в 2015 году и его основная задача — привлечение новых аудиторий к футболу и новых культур боления. Сейчас за новостями движения в соцсетях следит более 1 млн подписчиков. В прошлом году я посетил фестиваль, который надолго запомнился как большой футбольный праздник. Играл в основном в компьютерный футбол, который оказался ни чуть не проще».
Организаторы фестиваля «Россия Любит Футбол!» — Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» Департамента спорта и туризма города Москвы, общественное движение «Россия Любит Футбол!», Российский футбольный союз. Оператор проекта — международное коммуникационное агентство Eventica.
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