В Красноярске состоится турнир «Мастер керлинга-2018»

2 мая в керлинг холле на острове Отдыха состоится турнир «Мастер керлинга-2018» — единственный турнир среди профессиональных игроков в России.

Мероприятие проводится уже во второй раз и осуществляется по инициативе президента федерации керлинга Красноярского края Сергея Веневцева.

«Мастер керлинга» — индивидуальные состязания, где игрок может рассчитывать только на свои силы, где нет помощи команды и скипа. Организаторы предлагают участнику определенную комбинацию из камней, а игроку нужно за определенное время максимально точно выполнить различные технические задания, поставить камни своего цвета как можно ближе к центру «дома». Самому успешному игроку будет присвоено звание «Мастер керлинга-2018».

Программа мероприятия:

09.00 — начало соревнований;

11.00 — официальное открытие турнира;

17.00 — подведение итогов.