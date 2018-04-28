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Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу
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Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу. Сегодня начинается автобусное сообщение по маршруту «Древлянка — Зимник». Ученые выяснили, как сила рукопожатия влияет на личную жизнь.
Карельские полицейские поедут охранять порядок на чемпионате мира по футболу. Как сообщили «Вести Карелии», 350 сотрудников полиции со всей республики в конце мая отправятся в служебную командировку в Санкт-Петербург. Еще 25 стражей правопорядка — представителей Госавтоинспекции поедут в Калининград. Для поездки на чемпионат отбираются лучшие сотрудники. Напомню, 21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.
Сегодня начинается автобусное сообщение по маршруту «Древлянка — Зимник». Рейсы будут выполняться автобусами ПАЗ, вместимостью до 50 человек, сообщили в администрации Петрозаводска. Стоимость проезда составит 55 рублей. В сторону Зимника автобусы проследуют от остановки: «ул. Попова, конечная».
Ученые нашли связь силы мужского рукопожатия с успехом у женщин. Выяснилось, что мужчины со слабым рукопожатием значительно реже вступали в брак, чем исследуемые с крепкой хваткой. Ученые отмечают, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые таким образом дают понять, что они сильны и здоровы. Ранее ученые установили, что люди, обладающие крепкой хваткой, отличаются умственными способностями и хорошей памятью в зрелом возрасте.
По материалам: ptzgovorit.ru
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