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В Йошкар-Оле прошел забег FORMAT MARI EL
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В Йошкар-Оле прошел забег FORMAT MARI EL 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Организатором выступил московский outdoor-клуб FORMATFIT.
Целью проекта является популяризация фитнеса на свежем воздухе в нашей стране. Хэдлайнером мероприятия стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Олимпийских игр в Сочи, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Дмитрий Соловьев.
Начало большого праздника ознаменовало открытие сезона outdoor в Йошкар-Оле и прошло под зажигательные фитнес-мастер классы по функциональному тренингу и другим видам тренировок от команды FORMATFIT. Затем был дан старт детскому забегу, в котором приняли участие более трехсот детей в возрасте от 3 до 11 лет. Каждый юный спортсмен, преодолев дистанцию 100 метров, получил подарок от организаторов и компании ZASPORT (официального экипировщика сборной команды России). Миссии FORMATFIT и ZASPORT схожи и несут в себе истинные ценности правильного и доступного спорта. Именно поэтому союз двух компаний очень успешен и имеет множество перспектив в популяризации оutdoor-фитнеса в России.
В забеге FORMAT MARI EL приняли участие более тысячи любителей бега и здорового образа жизни. Масштаб спортивного праздника был настолько большим, что пришлось перекрывать центральные улицы города. После старта забега Дмитрий Соловьев отправился к юным фигуристам на тренировку и пожелал им силы, упорства и здоровья и оставил автографы на коньках детей.
По итогам забега были награждены первые 10 мужчин и 10 женщин. Они получили памятные подарки от FORMATFIT и ZASPORT. Также среди участников был разыгран iPhone X. Его получил обычный парень, любящий спорт.
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