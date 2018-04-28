Владелец «Наполи» хочет купить португальский клуб

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис планирует приобрести португальский клуб, сообщает Rai Sport.

Ранее сообщалось о том, 68-летний кинопродюсер изучает возможность приобретения клуба из Бельгии. Однако теперь его внимание переключилось на Португалию.

В понедельник Де Лаурентис летал в Лиссабон обсуждал эту тему на встрече с португальским агентом Жорже Мендешем, который также может стать участником сделки.

Ожидается, что Де Лаурентис рассматривает вариант приобретения клуб из высшего или первого дивизиона Португалии, чтобы использовать его в качестве фарм-клуба для «Наполи».