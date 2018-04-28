Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро

Приехавший в столицу на учебу в университете уроженец Южно-Сахалинска оказался настолько увлечен развитием своей страницы в Instagram, что ради лайков и привлечения новых подписчиков прыгнул под поезд в метро, в то время как его приятель снимал видео.

"Ляжешь или нет? Понятное дело, боишься, братан! Ну, ты знаешь, что у тебя получится. Я тебя не принуждаю, сам для себя реши, и все. Тигр, давай, давай! Уши закрой!" — напутствовал 19-летнего студента Московского международного университета его товарищ.

В итоге молодой человек решился: незадолго до прибытия поезда на станцию «Выставочная» он быстро спрыгнул на пути и лег в спасательный желоб, так, чтобы машинист его не заметил. Когда состав ушел, он поднялся на ноги, но тут его заметила дежурная по станции, которая провела «героя видео» к выходу.

Женщина заподозрила молодых людей в преднамеренном прыжке, но друзья убедили ее, что все произошло случайно и спешно покинули станцию. Однако спустя пару дней, после публикации ролика в Instagram, им пришлось объясняться в полиции.

"Я это сделал для того, чтобы поднять свою популярность. Ради хайпа. Я, конечно, сожалею, я не знал, что в результате экстренного торможения могут люди пострадать. Но то, чего я хотел, я добился", — признался «тигр».