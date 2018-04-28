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Винисиус Жуниор: «Я восхищаюсь тем, что Роналду делает на протяжении последних десяти лет»
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Винисиус Жуниор: «Я восхищаюсь тем, что Роналду делает на протяжении последних десяти лет» 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
Форвард «Фламенго» Винисиус Жуниор поделился мнением о лидере "Реала" Криштиану Роналду.
"Каждый день я благодарю Господа за то, что он одарил меня возможностью играть в футбол. Многие мечтают о таком подарке, но мало кто его получает. У меня есть этот дар, но я намерен развивать свои способности ещё больше. В этом отношении источником моего вдохновения является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь тем, что он делает на протяжении последних десяти лет, играя на таком высоком уровне. Это не просто талант и класс, но и тяжёлая работа. Надеюсь, что однажды скажу ему об этом лично" — приводит слова Винисиуса The Guardian.
Напомним, что Винисиус летом должен присоединится к мадридскому клубу.
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