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Бесплатные шаттлы для болельщиков ЧМ-2018 обойдутся Ростову в 15 млн руб.
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Бесплатные шаттлы для болельщиков ЧМ-2018 обойдутся Ростову в 15 млн руб. 

РЖД-Партнер 53 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Потенциальному подрядчику предстоит осуществлять пассажирские перевозки по маршрутам спортивных соревнований автобусами-шаттлами для болельщиков FIFA 2018 года в городе Ростове-на-Дону. Проезд пассажиров будет осуществляться бесплатно.
По условиям контракта, победитель должен обеспечить работу шаттлов 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года, в дни проведения матчей мундиаля.
Расчет стоимость компенсации перевозчику будет зависеть от количества отработанных машиночасов. Стоимость машиночаса будет определена посредством аукциона, однако она не должна превышать 1,9 тыс. руб. Максимальная стоимость контракта — 15,3 млн руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета города.
Известно также, что подрядчик должен использовать для пассажироперевозок автобусы вместимостью 100 пассажиров и выпущенные не ранее 2017 года. Автобус должен быть оборудован кондиционером. Шаттлы будут осуществлять движение по шести маршрутам: торговый центр «Мега» — стадион «Ростов-Арена», Привокзальная площадь — Фестиваль болельщиков, Привокзальная площадь — стадион «Ростов-Арена» — Перехватывающая парковка № 2 (в районе старого аэропорта) — Фестиваль болельщиков, Фестиваль болельщиков — стадион «Ростов-Арена», парковка водноспортивного комплекса «Акватория» — стадион «Ростов-Арена».
Максимальное количество подвижного состава для работы на всех маршрутах составляет 102 единицы, они будут использоваться в день матча в вечернее время с 20.00 до 22.00.
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