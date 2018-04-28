«Ювентус» — «Интер». Безумная развязка матча в Турине

«Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Действующие чемпионы страны открыли счет на 13-й минуте, а через 2 минуты с поля был удален форвард миланцев Матиас Вечино. Несмотря на игру в меньшинстве, подопечные Лучано Спаллетти смогли дважды поразить ворота Джанлуиджи Буффона во втором тайме.

Туринский клуб, тем не менее, додавил соперника в заключительной пятиминутке и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Наполи» отстает на 4 очка, проведя на 1 игру меньше.

Интер — Ювентус

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