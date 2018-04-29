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«Ювентус» вырвал победу у «Интера»
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«Ювентус» вырвал победу у «Интера» 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В центральном матче 35 тура итальянской Серии А «Интер» принимал в Милане турнинский «Ювентус». За три минуты до конца встречи миланцы выигрывали 2:1, но чемпионы смогли забить два мяча и одержать победу 3:2.
Тринадцати минут хватило «Ювентусу», чтобы выйти вперед. Точный удар на счету Дугласа Косты. Положение усугубило удаление центрального полузащитника Матиаса Весино на 18 минуте. Судья сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение. Но на исходе тайма просмотр видеоповтора сыграл на руку миланцам. Арбитр разглядел нарушение правил со стороны игроков «Юве» и засчитал гол Блеза Матюиди. После первого тайма 0:1.
В начале второго тайма капитан «Интера» Мауро Икарди после навеса Жоана Канселу не оставил шансов Джанлуиджи Буффону. А на 65 минуте хозяева в меньшинстве вышли вперед — прострел Ивана Перишича прервал точным ударом по своим воротам защитник Андреа Бардзальи.
Для победы «ИНтеру» не хватило нескольких минут. Стоило тренеру сине-черных Лучано Спаллетти заменить уставшего Икарди, как гости отыгрались. После прострела Хуана Квадрадо мяч задел защитника «Иитера» Милана Шкриньяра и влетел в ворота. А ещё через две минуты Гонсало Игуин после розыгрыша щтрафного головой отправил мяч в секту и принес «Ювентусу» победу с результатом 3:2.
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