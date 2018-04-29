«Ювентус» вырвал победу у «Интера»

В центральном матче 35 тура итальянской Серии А «Интер» принимал в Милане турнинский «Ювентус». За три минуты до конца встречи миланцы выигрывали 2:1, но чемпионы смогли забить два мяча и одержать победу 3:2.

Тринадцати минут хватило «Ювентусу», чтобы выйти вперед. Точный удар на счету Дугласа Косты . Положение усугубило удаление центрального полузащитника Матиаса Весино на 18 минуте. Судья сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение. Но на исходе тайма просмотр видеоповтора сыграл на руку миланцам. Арбитр разглядел нарушение правил со стороны игроков «Юве» и засчитал гол Блеза Матюиди. После первого тайма 0:1.

В начале второго тайма капитан «Интера» Мауро Икарди после навеса Жоана Канселу не оставил шансов Джанлуиджи Буффону. А на 65 минуте хозяева в меньшинстве вышли вперед — прострел Ивана Перишича прервал точным ударом по своим воротам защитник Андреа Бардзальи