Ещё
Студент лег под поезд в столичном метро ради видео для соцсетей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студент лег под поезд в столичном метро ради видео для соцсетей 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Столичные полицейские задержали 19-летнего студента, который прыгнул под поезд на станции «Выставочная» московского метро ради видеоролика для социальных сетей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве
«Студент одного из высших учебных заведений Москвы, находясь с друзьями на станции метро «Выставочная», прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию. На следующий день он выложил видео в социальные сети», — сообщила начальник пресс-центра столичного главка МВД Екатерина Гузь.
По ее словам, сотрудники полиции сюжет изучили и установили личность молодого человека. Он был доставлен в отдел полиции УВД на Московском метрополитене.
В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
РИАМО: последние новости
Еще 2 населенных пункта воинской доблести могут появиться в Подмосковье Лебедей‑шипунов и уток‑пингвинок выпустят в пруды столичного парка «Царицыно» 1 мая Андрей Воробьев поздравил Вячеслава Фетисова с 60‑летием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Англия в истерике. Символ страны решили продать53
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»286
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение