Студент лег под поезд в столичном метро ради видео для соцсетей

Столичные полицейские задержали 19-летнего студента, который прыгнул под поезд на станции «Выставочная» московского метро ради видеоролика для социальных сетей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве

«Студент одного из высших учебных заведений Москвы, находясь с друзьями на станции метро «Выставочная», прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию. На следующий день он выложил видео в социальные сети», — сообщила начальник пресс-центра столичного главка МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, сотрудники полиции сюжет изучили и установили личность молодого человека. Он был доставлен в отдел полиции УВД на Московском метрополитене.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.