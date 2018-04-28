Первую партию костромской икры доставят в Японию под усиленной охраной

Из Волгореченска отправили в Японию черную икру, узнал KOSTROMA.TODAY. Досмотр партии провели сотрудники Россельхознадзора

В ведомстве отметили, что в страну восходящего солнца экспортируется около 20 килограммов игры в жестяных банках.

Все емкости тщательно упакованы в три термоконтейнера. До Москвы они отправились на автомобиле, а потом партию перегрузили в самолет.

Специалисты выдали на икру специальный сертификат. Это значит, что продукция претензий не вызвала.

Кстати, это первая партия искры, которую экспортируют в этом году с территории Костромской области.

Оптовая стоимость килограмма черной икры из Волгореченска (при покупке от 7 кг) — около 31 тысячи рублей.