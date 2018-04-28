Студент прыгнул на рельсы московского метро ради «лайков»

Полиция задержала мужчину, прыгнувшего на рельсы метро, чтобы записать видео о том, как над ним проходит поезд.

«Полицейские УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве задержали 19-летнего уроженца города Южно-Сахалинска, который целенаправленно прыгнул на жесткий путь на станции «Выставочная» Филевской линии Московского метрополитена», — сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Задержанный — студент одного из высших учебных заведений Москвы. Он прыгнул «на жесткий путь и лег в спасательный желоб», а друзья записали на видео, как поезд проехал над ним. Затем студент встал, прошел по жесткому пути и ушел со станции.

Видео студент выложил в социальные сети. Это позволило полицейским установить личность мужчины. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Напомним, в марте 2017 года 33-летний москвич, состоящий на учете в психдиспансере, прыгнул на пути под прибывающий поезд. Он упал в защитный желоб и остался жив.