Роналду, Рамос и Варан не сыграют против «Леганеса»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду , а также защитники Рафаэль Варан и Серхио Рамос не сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Футболистам предоставлен отдых перед ответной встречей полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», которая состоится первого мая.

Всего в игре с «Леганесом», которая начнется в субботу в 19:30 МСК, смогут принять участие 18 футболистов «Реала».

Вратари — Навас, Касилья.

Защитники — Вальехо, Марсело, Тео, Техейро, Ашраф.

Полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Ковачич, Себальос, Льоренте.

Нападающие — Бензема, Бейл, Васкес, Майораль.

В первом матче против «Баварии» мадридцы смогли добиться гостевой победы со счетом 2:1.