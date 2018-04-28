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Роналду, Рамос и Варан не сыграют против «Леганеса»
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Роналду, Рамос и Варан не сыграют против «Леганеса» 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также защитники Рафаэль Варан и Серхио Рамос не сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Футболистам предоставлен отдых перед ответной встречей полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», которая состоится первого мая.
Всего в игре с «Леганесом», которая начнется в субботу в 19:30 МСК, смогут принять участие 18 футболистов «Реала».
Вратари — Навас, Касилья.
Защитники — Вальехо, Марсело, Тео, Техейро, Ашраф.
Полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Ковачич, Себальос, Льоренте.
Нападающие — Бензема, Бейл, Васкес, Майораль.
В первом матче против «Баварии» мадридцы смогли добиться гостевой победы со счетом 2:1.
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