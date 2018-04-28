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В Подмосковье зеленым лазером пытались ослепить экипаж двух пассажирских самолетов
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В Подмосковье зеленым лазером пытались ослепить экипаж двух пассажирских самолетов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Николай Ивашов заявил о попытке 27 апреля ослепить экипаж двух пассажирских самолетов, пролетавших над Московской областью, передает агентство городских новостей «Москва».
"Вчера в 23:06 и 23:35 в зоне ответственности московского зонального центра ГК ОрВД были получены сведения от двух экипажей воздушных судов об освещении лучом лазера зеленого цвета. Первое воздушное судно, самолет Gulfstream, совершало перелет из Дубая в Москву в аэропорт Внуково. Второе судно авиакомпании «Глобус» следовало из Домодедово в Норильск. Освещение первого экипажа произошло в 23:06, второго — в 23:35. Первый самолет заходил на посадку, второй — вылетал", — рассказал Ивашов.
Он также отметил, что оба судна благополучно совершили посадки в пунктах назначения.
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