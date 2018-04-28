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Костромская область попытается стать самым читающим регионом
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Костромская область попытается стать самым читающим регионом 

k1news.ru 32 минуты назад
Фото: k1news.ru
Костромская область примет участие в конкурсе Российского книжного союза «Самый читающий регион», сообщает пресс-служба губернатора.
Регион-победитель получит звание «Литературный флагман России». На конкурсе оценят вклад регионов в развитие литературы, усилия по повышению доступности чтения для людей.
В 2015 году звания «Литературный флагман России» удостоена Ульяновская область, в 2016 году — Воронежская область, а в 2017 — Санкт-Петербург.
Вместе со званием победители получают памятную статуэтку — летящий по волнам бронзовый кораблик-книга. Три региона, показавшие наилучшие результаты, получат поощрительные дипломы.
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