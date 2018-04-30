Ещё
Фанат «Нэшвилла» во время матча с «Виннипегом» пил пиво с сома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанат «Нэшвилла» во время матча с «Виннипегом» пил пиво с сома 

Чемпионат.com 1 час назад
Во втором матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и победил в овертайме — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Счёт в серии — 1-1.
Во время матча любопытный эпизод произошёл на трибунах «Бриджстоун-арены». Болельщик «Нэшвилла» пил пиво, которое струёй стекало с сома.
Напомним, что в Нэшвилле существует традиция бросать на лёд сомов. Она появилась в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.
Это неполный текст новости
Чемпионат.com: последние новости
Наставник МХК «Локо» может войти в тренерский штаб «Локомотива» в сезоне-2018/19 Сборная США объявила состав на ЧМ-2018 Данис Зарипов и Эмиль Гарипов стали гостями программы «Вечерний Ургант»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото40
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»300
«Краснодар» обратился к болельщикам «Локомотива»
Российский боец UFC удивила мир своими формами20
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение