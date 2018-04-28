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В столичной Росгвардии прошел конкурс красоты
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В столичной Росгвардии прошел конкурс красоты 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Он существенно отличался от привычных на эту тему мероприятий, где оценивается исключительно внешность участниц. Кроме обязательного дефиле, тринадцать сотрудниц Росгвардии продемонстрировали свои навыки оказывать первую медицинскую помощь, сдали норматив по физподготовке и представили творческие номера.
В итоге звание «Мисс Росгвардия Москва-2018» досталось старшему лейтенанту Татьяне Каёте, которая служит старшим дежурным центра оперативного управления вневедомственной охраны по ТиНАО. Она получила корону победительницы из рук начальника Главного управления Росгвардии по г. Москве полковника Михаила Воробьева.
Первой «Вице-Мисс Росгвардия Москва — 2018» стала сотрудница пятой роты второго полка вневедомственной охраны, младший сержант Надежда Кузьмичева.
Корона и титул «Вице-Мисс Росгвардия Москва — 2018» завоевала младший сержант Виктория Михалина, сотрудница второй роты пятого полка вневедомственной охраны.
«Мисс Спорт» стала лейтенант Евгения Синельникова, старший специалист отделения по работе с личным составом СОБР, а звание «Мисс Очарование» и «Мисс Зрительских Симпатий» единогласным решением жюри и подписчиков официального аккаунта ГУ Росгвардии по г. Москве «ВКонтакте» присвоено сержанту Надежде Шиловой.
— В этом году в конкурсе участвовало 40 претенденток, из которых было выбрано тринадцать финалисток, — сообщила «ВМ» сотрудник пресс-службы столичной Росгвардии Яна Урсу.
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