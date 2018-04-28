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В Ивановской области прошли соревнования по панкратиону памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел
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В Ивановской области прошли соревнования по панкратиону памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В спортивном комплексе города Кинешмы Ивановской области прошли традиционные соревнования среди школьников по панкратиону памяти погибших сотрудников при исполнении служебного долга — старшего лейтенанта милиции Юрий Костенца, прапорщика милиции Евгений Полякова и старшего сержанта Дмитрий Смирнова.
На мероприятии присутствовали действующие сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», представители Ассоциации ветеранов боевых действий региона, родные и друзья погибших сотрудников.
С приветственным словом перед спортсменами выступил председатель Совета ветеранов Ивановского областного отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России подполковник милиции в отставке Борис Галахов. Борис Вячеславович пожелали ребятам честной борьбы и отметил необходимость проведения таких соревнований, их патриотическую направленность и важную роль в воспитании подрастающего поколения.
В соревнованиях приняли участие пороядка 150 юных спортсменов от 6 до 15 лет в различных весовых категориях из городов: Кинешмы, Иванова, Родников, Вичуги, Юрьевца. Спортивные состязания проводились по олимпийской системе, где поединок длился три минуты, и уже после первого проигрыша участники выбывали из турнира.
Соревнования прошли при поддержке Ивановского регионального отделения спортивного общества «Динамо», накануне отметившего свой 95-летний юбилей. Победителей соревнований полицейские и ветераны наградили кубками, медалями и грамотами.
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