В Ивановской области прошли соревнования по панкратиону памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел

В спортивном комплексе города Кинешмы Ивановской области прошли традиционные соревнования среди школьников по панкратиону памяти погибших сотрудников при исполнении служебного долга — старшего лейтенанта милиции Юрий Костенца, прапорщика милиции Евгений Полякова и старшего сержанта Дмитрий Смирнова.

На мероприятии присутствовали действующие сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский», представители Ассоциации ветеранов боевых действий региона, родные и друзья погибших сотрудников.

С приветственным словом перед спортсменами выступил председатель Совета ветеранов Ивановского областного отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России подполковник милиции в отставке Борис Галахов. Борис Вячеславович пожелали ребятам честной борьбы и отметил необходимость проведения таких соревнований, их патриотическую направленность и важную роль в воспитании подрастающего поколения.

В соревнованиях приняли участие пороядка 150 юных спортсменов от 6 до 15 лет в различных весовых категориях из городов: Кинешмы, Иванова, Родников, Вичуги, Юрьевца. Спортивные состязания проводились по олимпийской системе, где поединок длился три минуты, и уже после первого проигрыша участники выбывали из турнира.

Соревнования прошли при поддержке Ивановского регионального отделения спортивного общества «Динамо», накануне отметившего свой 95-летний юбилей. Победителей соревнований полицейские и ветераны наградили кубками, медалями и грамотами.