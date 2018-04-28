РФПЛ сняла статус легионера с полузащитника «Спартака» Сергея Еременко

ТАСС , 28 апреля. Российская футбольная премьер-лиги (РФПЛ) сняла статус легионера с полузащитника московского "Спартака" Сергея Еременко , на сайте лиги гражданство игрока было изменено с финского на российское.

Ранее Еременко отказался от выступления за команду Финляндии ради возможности получить вызов в сборную России. В понедельник отец футболиста Алексей Еременко рассказал ТАСС, что 19-летний полузащитник получил разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) сменить спортивное гражданство с финского на российское.

Еременко имеет гражданства Финляндии и РФ. В 2018 году он перешел на правах годичной аренды в московский «Спартак» из юрмальского одноименного клуба. В Футбольной национальной лиге Еременко провел два матча за «Спартак-2» и не отметился результативными действиями. За основную команду красно-белых на данный момент он не провел ни одного матча.