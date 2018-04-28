Ещё
РФПЛ сняла статус легионера с полузащитника «Спартака» Сергея Еременко
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ сняла статус легионера с полузащитника «Спартака» Сергея Еременко 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 28 апреля. Российская футбольная премьер-лиги (РФПЛ) сняла статус легионера с полузащитника московского "Спартака" Сергея Еременко, на сайте лиги гражданство игрока было изменено с финского на российское.
Ранее Еременко отказался от выступления за команду Финляндии ради возможности получить вызов в сборную России. В понедельник отец футболиста Алексей Еременко рассказал ТАСС, что 19-летний полузащитник получил разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) сменить спортивное гражданство с финского на российское.
Еременко имеет гражданства Финляндии и РФ. В 2018 году он перешел на правах годичной аренды в московский «Спартак» из юрмальского одноименного клуба. В Футбольной национальной лиге Еременко провел два матча за «Спартак-2» и не отметился результативными действиями. За основную команду красно-белых на данный момент он не провел ни одного матча.
ТАСС: последние новости
В Москве задержан студент, прыгнувший под поезд метро на "Выставочной" для видео в соцсети Глава "Альянса зеленых" примет участие в отборе "зеленых кандидатов" на выборы мэра Москвы Первый контракт Басби с "Манчестер Юнайтед" выставлен на аукцион в Англии за $55 тыс.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка52
Кокорин назвал Дзюбу крохобором4
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Капризов не поможет сборной России
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение