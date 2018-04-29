Ахмед Муса может продолжить карьеру в Турции

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса , вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Турции. Форвард, который сейчас выступает на правах аренды за московский ЦСКА, привлёк внимание сразу трёх стамбульских топ-клубов — «Глатасарая», «Бешикташа» и «Фенербахче», сообщает Sabah.

По информации источника, турецкие клубы готовы удовлетворить финансовые требования «Лестера» и заплатить за 25-летнего нигерийца сумму в размере 10 миллионов евро.

Сам футболист также готов перебраться в Турцию, если будет уверен, что в новой команде у него будет постоянная игровая практика.