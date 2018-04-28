В Москве задержан студент, прыгнувший под поезд метро на «Выставочной» для видео в соцсети

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Сотрудники полиции задержали столичного 19-летнего студента, прыгнувшего в Москве под поезд метро на станции «Выставочная», чтобы снять видео для соцсетей. Об этом сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"Студент одного из высших учебных заведений Москвы, находясь с друзьями на станции метро «Выставочная», прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию. На следующий день он выложил видео в социальные сети", — сообщила Гузь.

Полицейские изучили видео и установили личность молодого человека. Им оказался 19-летний уроженец Южно-Сахалинска. Студент был задержан и доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности").