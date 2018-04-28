Ещё
В Москве задержан студент, прыгнувший под поезд метро на «Выставочной» для видео в соцсети
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве задержан студент, прыгнувший под поезд метро на «Выставочной» для видео в соцсети 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали столичного 19-летнего студента, прыгнувшего в Москве под поезд метро на станции «Выставочная», чтобы снять видео для соцсетей. Об этом сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
"Студент одного из высших учебных заведений Москвы, находясь с друзьями на станции метро «Выставочная», прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию. На следующий день он выложил видео в социальные сети", — сообщила Гузь.
Полицейские изучили видео и установили личность молодого человека. Им оказался 19-летний уроженец Южно-Сахалинска. Студент был задержан и доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности").
ТАСС: последние новости
Глава "Альянса зеленых" примет участие в отборе "зеленых кандидатов" на выборы мэра Москвы Первый контракт Басби с "Манчестер Юнайтед" выставлен на аукцион в Англии за $55 тыс. Депутат правящей в Армении коалиции примкнул к оппозиции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка50
Кокорин назвал Дзюбу крохобором2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Капризов не поможет сборной России
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение