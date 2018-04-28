Студент «ради хайпа» лег под поезд в московском метро. ВИДЕО

xl" target="_blank">прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию.