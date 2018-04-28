Глава «Альянса зеленых» примет участие в отборе «зеленых кандидатов» на выборы мэра Москвы

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин принял решение участвовать в предварительном голосовании (праймериз) для определения единого «зеленого кандидата» на пост мэра Москвы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе партии в субботу.

"Выборы — это возможность рассказать москвичам правду о состоянии экологии мегаполиса. Именно поэтому я принял решение участвовать в [так называемых] зеленых праймериз экологических организаций Москвы на должность градоначальника", — приводит слова Закондырина пресс-служба партии.

По его словам, несмотря на позитивные начинания, многие экологические проблемы Москвы «остаются без внимания и попросту не решаются». «Задвинутые на периферийный план, многие экологические проблемы могут достаточно быстро перерасти в общественные протесты и социальные конфликты, что мы видим сегодня на примере Подмосковья», — добавил Закондырин.

В праймериз для отбора «зеленых кандидатов» примут участие представители экологических партий (партии «Зеленые» и «Альянс зеленых»), движений, общественных организаций и инициативных групп москвичей. Победитель праймериз будет определен по итогам онлайн-голосования. Регистрация кандидатов для участия в праймериз будет осуществляться до 14 мая текущего года.

В конце мая состоятся дебаты зарегистрированных кандидатов. Для удобства москвичей 20 мая во всех административных округах Москвы будут организованы избирательные участки, на которых жители столицы также смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата. Итоги голосования будут объявлены на Московском экологическом форуме, а осуществлять контроль за ходом голосования будет профильная комиссия Общественной палаты РФ

Кто готовится к праймериз

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Для того чтобы быть зарегистрированным на выборах, кандидат на пост мэра должен пройти так называемый муниципальный фильтр. Кандидату необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов в трех четвертях муниципальных образований Москвы. Как сообщалось ранее, только у "Единой России" есть достаточное для преодоления муниципального фильтра количество муниципальных депутатов.

Помимо «Альянса зеленых» инициативу отобрать кандидата на предстоящие выборы посредством праймериз выдвинул экс— депутат Госдумы Дмитрий Гудков , заявлявший о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. Он предложил механизм проведения праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах столичного градоначальника, предусматривающий два или три тура; в первом туре должно пройти голосование оппозиционных муниципальных депутатов.