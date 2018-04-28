Дзюдоист Игольников завоевал золото чемпионата Европы

Российский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы, который проходит в Тель-Авиве (Израиль).

В финальной схватке 21-летний Игольников победил серба Неманью Майдова, получив оценку «вазари». Бронзовые медали выиграли Николос Шеразадишвили из Испании и грек Теодорос Целидис.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль Мужчины. До 90 кг 1. Михаил Игольников (Россия). 2. Неманья Майдов (Сербия). 3. Николоз Шеразадишвили (Испания) и Теодорос Целидис (Греция).