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Дзюдоист Игольников завоевал золото чемпионата Европы
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Дзюдоист Игольников завоевал золото чемпионата Европы 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский дзюдоист Михаил Игольников завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы, который проходит в Тель-Авиве (Израиль).
В финальной схватке 21-летний Игольников победил серба Неманью Майдова, получив оценку «вазари». Бронзовые медали выиграли Николос Шеразадишвили из Испании и грек Теодорос Целидис.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль Мужчины. До 90 кг  1. Михаил Игольников (Россия). 2. Неманья Майдов (Сербия). 3. Николоз Шеразадишвили (Испания) и Теодорос Целидис (Греция).
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