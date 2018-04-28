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Игольников вышел в полуфинал ЧЕ по дзюдо, Билалов уступил в 1/4 финала
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Игольников вышел в полуфинал ЧЕ по дзюдо, Билалов уступил в 1/4 финала 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Россиянин Михаил Игольников в четвертьфинале чемпионата Европы по дзюдо в Тель-Авиве в весовой категории до 90 кг оказался сильнее грузина Беки Гвиниашвили. За выход в финал соревнований 21-летний уроженец Туапсе поспорит с представителем Испании Николозом Шеразадишвили.
В весе до 100 кг Нияз Билалов в четвертьфинале уступил Тома Никифорову из Бельгии. В первой схватке соревнований за бронзу Ниях встретится с Аароном Фарой из Австрии.
Ранее в полуфинал в весе свыше 100 кг пробился россиянин Тамерлан Башаев.
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