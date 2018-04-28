OpTic Gaming купила действующий состав по CS:GO за $850 тыс.

OpTic Gaming потратила около $850 тыс., чтобы собрать действующий ростер по CS:GO. Инсайдер Гийом neL Канело отметил, что организация выкупила Кристиана k0nfig Винеке и Рене cajunb Борга за $350 тыс. Никлас Gade Гейд был взят в аренду, но Канело полагает, что North получила за него какие-то деньги. Ранее журналисты датского портал BT заявили, что OpTic заплатила $500 тыс. за трансферы Джейкоба JUGI Хансена и Марко Snappi Пфейффера из Heroic.

OpTic Gaming

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