Глава Челябинска распорядился выбрать лучших мастеров

На официальном сайте администрации Челябинска опубликован забавный документ — распоряжение о проведении в городе открытого чемпионата по ногтевому сервису и шугарингу (депиляции, — прим. ред) на кубок… главы города. Документ подписан мэром Евгением Тефтелевым.

Как следует из документа, соревнования поспособствуют «развитию индустрии красоты» в Челябинске, а также «помогут специалистам этой сферы повысить уровень профессионализма».

Оказалось, что чемпионат пройдет уже в пятый (!) раз. Проведение соревнований запланировано на 17 и 18 мая во дворце спорта «Юность».

Оценивать участников будут в нескольких номинациях. Для мастеров ногтевого сервиса это классический и аппаратный маникюр, моделирование ногтей по акриловой и гелевой технологиям, покрытие ногтей гель-лаком, роспись на типсах, фантазийный 3D-дизайн и Baby-nails. Номинации для специалистов по шугарингу — депиляция ног и подмышечных впадин, депиляция рук и подмышечных впадин.

Организаторы обещают, что мастер, принявший участие в наибольшем количестве номинаций и занявший призовые места, получит кубок главы Челябинска и специальный приз.

Фото: pixabay.com