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Глава Челябинска распорядился выбрать лучших мастеров
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Глава Челябинска распорядился выбрать лучших мастеров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На официальном сайте администрации Челябинска опубликован забавный документ — распоряжение о проведении в городе открытого чемпионата по ногтевому сервису и шугарингу (депиляции, — прим. ред) на кубок… главы города. Документ подписан мэром Евгением Тефтелевым.
Как следует из документа, соревнования поспособствуют «развитию индустрии красоты» в Челябинске, а также «помогут специалистам этой сферы повысить уровень профессионализма».
Оказалось, что чемпионат пройдет уже в пятый (!) раз. Проведение соревнований запланировано на 17 и 18 мая во дворце спорта «Юность».
Оценивать участников будут в нескольких номинациях. Для мастеров ногтевого сервиса это классический и аппаратный маникюр, моделирование ногтей по акриловой и гелевой технологиям, покрытие ногтей гель-лаком, роспись на типсах, фантазийный 3D-дизайн и Baby-nails. Номинации для специалистов по шугарингу — депиляция ног и подмышечных впадин, депиляция рук и подмышечных впадин.
Организаторы обещают, что мастер, принявший участие в наибольшем количестве номинаций и занявший призовые места, получит кубок главы Челябинска и специальный приз.
Фото: pixabay.com
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