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Когда в передаче «Брейн-ринг» появится Архангельская команда?
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Когда в передаче «Брейн-ринг» появится Архангельская команда? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Почему Архангельск не посылает свою команду на интеллектуальную передачу «Брейн-ринг» на НТВ?
Отвечает руководитель Клуба интеллектуального творчества САФУ Алиса Новикова:
— Это вопрос к организаторам «Брейн-ринга», у нас в городе никто не знал, что такая передача планируется. У нас есть сильная команда, среди тех, кто играет в спортивную версию игры «Что? Где? Когда?», которая могла бы в этом участвовать — это «Hangover». Если бы Архангельск отправлял команду на «Брейн-ринг», это были бы именно они. Но они тоже ничего не знали о съемках первого сезона передачи. Если будет создаваться следующий сезон, команда будет пробовать туда попасть.
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