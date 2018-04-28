Когда в передаче «Брейн-ринг» появится Архангельская команда?

Почему Архангельск не посылает свою команду на интеллектуальную передачу «Брейн-ринг» на НТВ

Отвечает руководитель Клуба интеллектуального творчества САФУ Алиса Новикова:

— Это вопрос к организаторам «Брейн-ринга», у нас в городе никто не знал, что такая передача планируется. У нас есть сильная команда, среди тех, кто играет в спортивную версию игры «Что? Где? Когда?», которая могла бы в этом участвовать — это «Hangover». Если бы Архангельск отправлял команду на «Брейн-ринг», это были бы именно они. Но они тоже ничего не знали о съемках первого сезона передачи. Если будет создаваться следующий сезон, команда будет пробовать туда попасть.