ФК «Ростов» одолел «Тосно» во втором тестовом матче на новом стадионе

Сегодня, 29 апреля, на новом стадионе Ростов-Арена« прошел второй в его истории футбольный матч. В 28-м туре РФПЛ «желто-синие» встретились с ФК «Тосно» из Ленинградской области и одержали уверенную победу — 2:0.

Ростовчане с самого начала захватили преимущество, и регулярно создавали опасные моменты у ворот «Тосно». Но к концу первого тайма пыл хозяев поля поутих. Забить ростовчанам удалось только во второй половине игры, причем с интервалом всего в пять минут. Свой первый, а затем сразу же и второй мяч в второй гол за ФК «Ростов» забил узбекистанец Эльдор Шомуродов . До финального свистка отыграться «Тосно» так и не удалось. 2:0 и вторая победа «желто-синих» на новом стадионе «Ростов-Арена».