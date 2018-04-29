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ФК «Ростов» одолел «Тосно» во втором тестовом матче на новом стадионе
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ФК «Ростов» одолел «Тосно» во втором тестовом матче на новом стадионе 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 29 апреля, на новом стадионе Ростов-Арена« прошел второй в его истории футбольный матч. В 28-м туре РФПЛ «желто-синие» встретились с ФК «Тосно» из Ленинградской области и одержали уверенную победу — 2:0.
Ростовчане с самого начала захватили преимущество, и регулярно создавали опасные моменты у ворот «Тосно». Но к концу первого тайма пыл хозяев поля поутих. Забить ростовчанам удалось только во второй половине игры, причем с интервалом всего в пять минут. Свой первый, а затем сразу же и второй мяч в  второй гол за ФК «Ростов» забил узбекистанец Эльдор Шомуродов. До финального свистка отыграться «Тосно» так и не удалось. 2:0 и вторая победа «желто-синих» на новом стадионе «Ростов-Арена».
Следующий матч ростовчане проведут против «Спартака» 5 мая в Москве. А третий тестовый матч против ФК «Урал» пройдет 13 мая.
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