Молодёжка «Тосно» продлила неудачную серию «Ростова» до шести матчей

Середняки Молодёжного первенства России «Ростов» и «Тосно» встречались в матче 28-го тура.

В первом тайме на гол Ираклия Бадзагуа ростовчане ответили результативным ударом Дмитрия Вебера , а решающий гол состоялся на 80-й минуте, когда Никита Ковалёв принес гостям три очка (2:1).

Тосненцы делят восьмое место, «Ростов» занимает 11-е, играя без побед с начала марта.

Протокол игры

Ростов (мол.)

Тосно (мол.)

23' Бадзагуа Ираклий (0:1)

(1:1) Вебер Дмитрий 39'

80' Ковалёв Никита Сергеевич (1:2)

Тихонов Иван • Лаврененко Артём • Вишневский Павел 50' • Бадзагуа Ираклий • Воздроганов Филипп • Ковалёв Никита Сергеевич 35' • Манаев Станислав • Рябинин Сергей • Сенин Евгений • Федосов Василий • Ярцев Юрий

28 апреля.