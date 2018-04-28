Молодёжка «Тосно» продлила неудачную серию «Ростова» до шести матчей 

Середняки Молодёжного первенства России «Ростов» и «Тосно» встречались в матче 28-го тура.
В первом тайме на гол Ираклия Бадзагуа ростовчане ответили результативным ударом Дмитрия Вебера, а решающий гол состоялся на 80-й минуте, когда Никита Ковалёв принес гостям три очка (2:1).
Тосненцы делят восьмое место, «Ростов» занимает 11-е, играя без побед с начала марта.
Протокол игры
Ростов (мол.)
Тосно (мол.)
23' Бадзагуа Ираклий (0:1)
(1:1) Вебер Дмитрий 39'
80' Ковалёв Никита Сергеевич (1:2)
Гошев Евгений • Тананеев Дмитрий 79' • Сухомлинов Максим • Забродин Сергей • Осинов Михаил • Чуперка Валерий 64' (Дулаев Джамбулат (64' 75') • Ларченков Вячеслав • Dmitri Weber • Крюков Никита • Петров Роман 65' (Нескоромный Алексей (65') • Соловьёв Дмитрий
Запасные: Потапов Андрей • Айдаров Сергей • Понедельник Сергей • Ливаднов Евгений
Тихонов Иван • Лаврененко Артём • Вишневский Павел 50' • Бадзагуа Ираклий • Воздроганов Филипп • Ковалёв Никита Сергеевич 35' • Манаев Станислав • Рябинин Сергей • Сенин Евгений • Федосов Василий • Ярцев Юрий
28 апреля.