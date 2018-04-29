Прогноз на матч Ростов — Тосно: смогут ли тосненцы выбраться из зоны прямого вылета

«Ростов» — «Тосно». Прогноз на матч 28-го тура российской Премьер-лиги (29.04.2018, 19:00 мск).

Воскресная программа 28-го тура РФПЛ завершится на новеньком стадионе в Ростове-на-Дону, где местный «Ростов» примет в гости «Тосно». Обе команды сражаются за выживание в Премьер-лиге, но если ростовчане стараются избежать переходных матчей, то тосненцы всё ещё находятся в зоне прямого вылета, и попасть в переходные матчи для ленинградского клуба было бы за счастье. Тем не менее можно не сомневаться, что обе команды будут выкладываться по-максимуму, чтобы поправить свои турнирные дела. Букмекеры в этом поединке считают фаворитом «Ростов», на победу которого предлагается коэффициент 1.60.

Команда

"Ростов"

24:26 "Тосно"

22:45 "Ростов"

Наконец, команда Валерия Карпина начала добиваться успешных результатов, и многие заблуждались, когда считали, что нового наставника «Ростова» нужно было увольнять в середине апреля, когда южане под его руководством набрали только 2 очка в пяти турах. Всему виной был неблагоприятный для Карпина календарь — все первые 5 его соперников были командами из топ-6 чемпионата, и сложно в такой ситуации выдать успешный дебют на новом рабочем месте. В позапрошлом туре ростовчане добыли первую победу со своим новым тренером, без особых проблем обыграв дома «СКА-Хабаровск» (2:0). В прошлом же туре «жёлто-синие» сыграли в гостях вничью с «Рубином» (1:1), хотя по ходу матча смотрелись даже поинтересней своего соперника.

"Тосно"

Финалист Кубка России продолжает пребывать в незавидном положении во всех смыслах. В последних шести турах чемпионата ФК «Тосно» заработал только 1 очко, сыграв вничью дома с «Уралом» (2:2) в первой декаде апреля. После этого были поражения всухую в гостях от «Ахмата» (0:1) и дома от «Амкара» (0:2). Зато между этими матчами была героическая выездная победа в полуфинале национального Кубка над "Спартаком" (1:1, по пен. 5:4). Финансовые проблемы также никуда не уходят, и на днях появились слухи, что клуб может переехать в Калининград либо Нижний Новгород. Но в любом случае шансы клуба сохранить своё место на футбольной карте России увеличатся, если он сможет удержаться в этом сезоне в Премьер-лиге.

Где смотреть матч

В прямом эфире матч «Ростов» — «Тосно» будет показан на телеканале «Наш футбол», начиная с 18:45 по московскому времени. В текстовом формате обо всех событиях матча можно будет оперативно узнавать в текстовой трансляции на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Впервые «Ростов» и «Тосно» встретились летом 2015-го года в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге, и тогда ростовчане выиграли оба матча — 1:0 на выезде и 4:1 дома. В сентябре того же года тосненцы обыграли «жёлто-синих» 1:0 в рамках Кубка России. В нынешнем сезоне команды сыграли четвёртую очную встречу, которая в Санкт-Петербурге закончилась вничью 1:1 (Марков 17' — Ингасон (пен).

Интересные факты

В пяти из последних шести домашних матчей «Ростов» не пропускал (+3=2-1, 6:2);

"Тосно" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=1-5, 3:10);

"Тосно" более 77% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Тосно" не забил ни одного гола в чемпионате с 31 по 45 минуты;

"Тосно" является худшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+2=11-14, 5:22).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"