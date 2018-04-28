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Сеть покорила собака, признавшаяся в «любви» игрушке
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Сеть покорила собака, признавшаяся в «любви» игрушке 

Мир24 1 час назад
Собаки могут также, как и люди, высказывать восторг, об этом рассказала пользовательница Twitter Mandypants. Девушка выложила видео, на котором ее собака породы Сиба-ину радуется своей новой игрушке.
В ролике девушка спрашивает питомца, нравится ли ему новая игрушка. Собака довольно «подвывает», таким образом, высказывая согласие.
“So what is it like to own a Shiba?” pic.twitter.com/TuzixPe0Tv
— Mandypants? (@Amanda_d1234) 23 апреля 2018 г.
Видео набрало в Сети более 300 тысяч лайков и сотни комментариях.
Позже девушка призналась пользователям, что ее питомец обожает общаться. По ее словам, ее собака «говорит» привет по утрам.
Ранее в Сети появилось видео, которое покорило сердца пользователей YouTube-канала. На нем собака поет блюз под аккомпанемент пианино.
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