Сеть покорила собака, признавшаяся в «любви» игрушке

Собаки могут также, как и люди, высказывать восторг, об этом рассказала пользовательница Twitter Mandypants. Девушка выложила видео, на котором ее собака породы Сиба-ину радуется своей новой игрушке.

В ролике девушка спрашивает питомца, нравится ли ему новая игрушка. Собака довольно «подвывает», таким образом, высказывая согласие.

“So what is it like to own a Shiba?” pic.twitter.com/TuzixPe0Tv

— Mandypants? (@Amanda_d1234) 23 апреля 2018 г.

Видео набрало в Сети более 300 тысяч лайков и сотни комментариях.

Позже девушка призналась пользователям, что ее питомец обожает общаться. По ее словам, ее собака «говорит» привет по утрам.

Ранее в Сети появилось видео, которое покорило сердца пользователей YouTube-канала. На нем собака поет блюз под аккомпанемент пианино.

