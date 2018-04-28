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Андрей Соломатин: «В матче „Зенит“ — ЦСКА поставлю на ничью — 1:1»
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Андрей Соломатин: «В матче „Зенит“ — ЦСКА поставлю на ничью — 1:1» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший защитник армейцев Андрей Соломатин поделился мнением об одной из ключевых встреч в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов между "Зенитом" и ЦСКА. Москвичи идут вторыми с 51 очком, питерцы — четвертыми с 49-ю.
— Лично отправлюсь в Питер, чтобы в воскресенье поддержать красно-синих на трибуне, — сказал Соломатин. — Часто ошибаюсь в прогнозах, поэтому на всякий случай на победу ЦСКА ставить не буду, но и поражения клубу не желаю. Так что поставлю на ничейный исход — 1:1.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в воскресенье, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало — в 16.30 по московскому времени). «СЭ» проведет текстовую трансляцию. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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