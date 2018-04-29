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Евгений Алдонин: Матч ЦСКА и «Зенита» ключевой в плане распределения мест
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Евгений Алдонин: Матч ЦСКА и «Зенита» ключевой в плане распределения мест 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«12 млн евро лишними для ЦСКА не будут». Эксперты о матче с «Зенитом»
— После осечек «Спартака» ЦСКА вышел на второе место. Каковы шансы армейцев отстоять позицию, учитывая, что в предстоящем туре они встречаются в Санкт-Петербурге с «Зенитом»? — Думаю, в плане распределения мест в тройке это ключевой матч. Очень важно для ЦСКА, что сейчас Муса набрал форму, забил два мяча «Краснодару» в прошлом туре, — приводит слова Алдонина Rusfootball.Info. — Есть некая уверенность в том, что армейцы сейчас набрали хороший игровой ритм. Для ЦСКА сейчас каждый матч имеет очень большое значение, ну а с «Зенитом» вообще ключевая игра. — ЦСКА несмотря ни на какие трудности всегда борется за высокие места. В нынешнем сезоне команда регулярно сталкивалась с кадровыми проблемами, тем не менее армейцам это не мешает оспаривать призовые позиции. Как человек, который много лет выступал за ЦСКА, как это можете объяснить? — Прежде всего, это связываю с тем, что уровень амбиций клуба подкрепляется стабильностью состава. Многоопытные футболисты сохраняют в команде чемпионский микроклимат. Молодежь тянется к старожилам. Молодые игроки понимают, куда они пришли и за что они должны бороться. В ЦСКА есть преемственность поколений. Ведь молодежь уже демонстрирует очень качественный футбол. Те же Константин Кучаев, Федор ЧаловАлександр Головин и вовсе является одним из лидеров команды и определяющим игроком в ее атаке. А ребята, с которыми еще я играл — Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Игорь Акинфеев — они вместе с руководством клуба подняли эту планку и находятся наверху и по сей день.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, начало в 16:30 по московскому времени. "Советский спорт" проведет текстовую трансляцию матча.
Как завершится матч «Зенит» — ЦСКА?
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