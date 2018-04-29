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Сергей Веденеев: «Заболотный забьет ЦСКА»
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Сергей Веденеев: «Заболотный забьет ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что на результат одной из ключевых встреч в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов между «Зенитом» и ЦСКА может повлиять фактор случайности. Игра 28-го тура между сине-бело-голубыми и армейцами состоится в воскресенье, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало в 16.30). Москвичи идут вторыми с 51 очком, питерцы — четвёртыми с 49-ю.
— В противостоянии «Зенита» и ЦСКА важнее всего то, какой из клубов будет лучше подготовлен физически и психологически непосредственно в день матча, — сказал Веденеев. — В очных встречах команд из первой пятерки нашего чемпионата априори нет фаворита, у всех есть как качественные футболисты, так и свои проблемы, все находятся в равных условиях. Исход воскресной игры абсолютно непредсказуем, как и многих других в РФПЛ. «Зенит», например, не должен был терять очки с «Арсеналом», но питерцы, едва вырвав преимущество на последних минутах, тут же пропустили. Может быть, это случайность, а может и закономерность, потому что стабильности не наблюдается. Это, кстати, относится не только к «Зениту», но и к ЦСКА. В их матче все легко способна решить банальная случайность.
— Нападающий Заболотный пока ни разу не забивал за «Зенит»…
— Антон — воспитанник ЦСКА, значит, обязательно отличится в воскресенье. Так же, как Дзюба забил сине-бело-голубым в составе туляков. (Иван ТОРОПЦЕВ)​
Зенит — ЦСКА
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