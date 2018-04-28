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«Челси» одержит третью победу подряд в АПЛ в игре с «Суонси», убеждены эксперты
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«Челси» одержит третью победу подряд в АПЛ в игре с «Суонси», убеждены эксперты 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита матча 36-го тура АПЛ «Суонси Сити» — «Челси», который состоится сегодня, 28 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Букмекеры склоняются к победе «Челси» и предлагают поставить на гостей за 1.50. Шансы «Суонси» на победу оценены коэффициентом 7.00. Поставить на ничью можно за 4.20.
По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.05.
Самые вероятные авторы голов — Альваро Мората (1.90), Оливье Жиру и Эден Азар (по 2.10).
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