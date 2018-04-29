Букмекеры назвали фаворита центрального матча 36-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», который состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Букмекеры предлагают поставить на хозяев за 1.40. Шансы «Арсенала» на победу оценены коэффициентом 7.75. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.75.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.62, а на ТМ 2,5 гола — за 2.20. Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.85. Самые вероятные авторы голов — Ромелу Лукаку (2.20), Алексис Санчес и Антони Марсьяль (по 2.50). Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».