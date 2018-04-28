«Ливерпуль» заинтересован в Пеллегрини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Mirror.

Игра 21-летнего итальянца приглянулась скаутам «красных», которые следили за ним последние недели.

При этом по информации итальянских СМИ, на Пеллегрини также претендуют «Ювентус» и «Милан». Однако возможная победа в Лиге чемпионов может сделать «Ливерпуль» фаворитом в борьбе за игрока.

Напомним, на этой неделе «Ливерпуль» крупно победил «Рому» (5:2) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд». Пеллегрини в этой игре остался в запасе гостей.

В нынешнем сезоне на счету Пеллегрини три гола и четыре результативные передачи в 25 матчах серии A.

Добавим, что сумма отступных в контракте полузащитника составляет 22 миллиона фунтов.