«Чувствуется масштаб!»: «Самара Арена» принимает фанатов

В субботу, 28 апреля, на стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч. На после сразятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Проход на спортивное сооружение для фанатов и журналистов открыли в 15:00.

Что происходит на стадионе, как организован досмотр, и что интересного, кроме самого футбольнго матча, ждет фанатов внутри чаши стадиона? Мы следим за событиями в режиме онлайн.

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