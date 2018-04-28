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«Чувствуется масштаб!»: «Самара Арена» принимает фанатов
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«Чувствуется масштаб!»: «Самара Арена» принимает фанатов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В субботу, 28 апреля, на стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч. На после сразятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Проход на спортивное сооружение для фанатов и журналистов открыли в 15:00.
Что происходит на стадионе, как организован досмотр, и что интересного, кроме самого футбольнго матча, ждет фанатов внутри чаши стадиона? Мы следим за событиями в режиме онлайн.
Если вы знаете что-то интересное об этом происшествии, вы можете сообщить нам об этом по телефону 8 (960) 8-321-574, на почту Написать письмо или через наши аккаунты в соцсетях: Twitter, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».
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