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Тирил Экхофф: «Я считала себя суперженщиной, но это неправда»
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Тирил Экхофф: «Я считала себя суперженщиной, но это неправда» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Биатлонистка Тирил Экхофф рассказала, что прошлый сезон сложился для нее нелегко из-за продолжительной болезни. По словам норвежки, она должна учиться на своих ошибках и уделять больше внимания тренировкам.
— У меня были взлеты и падения. Я добилась самого важного — завоевала олимпийскую медаль, — приводит NRK слова Экхофф. — Но мне очень хочется начать все сначала. Я очень много болела, и с этим нужно что-то сделать. Нужно учиться на своих глупых ошибках. Я болела 45 дней. Почти полтора месяца. Это печально. Я потеряла слишком много времени. Восстановление имеет большое значение. Мне нужно быть лучше в плане питания и сна. Я думала, что у меня железное здоровье, но это не так. Я считала себя суперженщиной, но это тоже неправда. Так что это хорошо — узнать, что на первом месте у меня должны быть тренировки. Иногда нужно отказывать некоторым спонсорам и говорить «нет» другим делам.
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Экхофф завоевала серебряную и бронзовую медали.
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