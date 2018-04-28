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«Эффективнее быть представителем партии власти». На праймериз «Единой России» заявился эсер
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«Эффективнее быть представителем партии власти». На праймериз «Единой России» заявился эсер 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Смолин выдвинул свою кандидатуру в округе № 7 (Втузгородок и ЖБИ), где депутатом сейчас является «единоросс» Владимир Крицкий.
«Чтобы идти в городскую думу и решать текущие проблемы благоустройства, проблемы Кировского района, гораздо эффективнее быть представителем партии власти», — сказал Смолин корреспонденту «ФедералПресс». В качестве примера он привел работу «депутатской вертикали».
Ранее наблюдатели связывали возможный уход части екатеринбургских эсеров с назначением Геннадия Ушакова на пост координатора регионального отделения партии. Сам Смолин назвал эту информацию фантазиями.
«Я считаю, что именно Ушакова и следовало назначить координатором как лицо, пользующееся доверием [предыдущего координатора] Александра Буркова», — заявил он.
Получить оперативный комментарий Геннадия Ушакова корреспонденту «ФедералПресс» не удалось.
«ФедералПресс» напоминает, что в праймериз участвуют несколько десятков кандидатов. Неожиданностью стало выдвижение Игоря Володина, который сейчас является депутатом областного заксобрания. Кроме того, среди участников «засветился» 18-летний безработный студент.
Фото с сайта ЕГД
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