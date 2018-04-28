В Германии не собираются создавать сборную по киберфутболу

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнер Кох заявил, что организация на данный момент не думает о создании сборной по киберфутболу. В начале этого месяца федерация футбола Франции объявила о создании киберфутбольной национальной команды, и даже прошел первый сбор, по итогам которого были отобраны 4 лучших игрока.

— Я не думаю, что в DFB в настоящее время кто-то обеспокоен вопросом о создании киберфутбольной сборной, — цитирует eSport Portal Коха. — На данный момент это не проблема. Нам потребовалось немало лет, чтобы решить вопрос о том, создавать ли сборную по футзалу (только в декабре 2015 года появилась футзальная сборная Германии. — Прим. «СЭ»).

Киберфутболисты «Лилля» и «ПСЖ» вошли в сборную Франции // Объявлен состав киберфутбольной сборной Франции