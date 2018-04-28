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Болельщиков призывают брать с собой на «Самара Арену» дождевики
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Болельщиков призывают брать с собой на «Самара Арену» дождевики 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Не столько зонты, сколько дождевики и пенки понадобятся болельщикам на «Самара Арене». По Самаре прошел короткий, но сильный дождь. Затронул он и территорию нового самарского стадиона. В настоящее время там работают съемочные группы телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ». Наши корреспонденты сообщают о том, что фанатам стоит взять с собой дождевики, пенки и пледы. Сегодня в Самаре довольно прохладно, а стадион не до конца еще прогрелся — пока он работает в тестовом режиме. Напомним, в эти минуты на «Самара Арену» стекаются болельщики «Крыльев Советов» и воронежского «Факела». Всего на матче 35 тура национального первенства ожидается 15 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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