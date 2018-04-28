В Воронеже на видео попали две женщины с ребёнком, пытавшиеся украсть товар в магазине

Бдительный продавец успел раскусить злоумышленников.

В сети появилось видео, как две женщины с ребёнком попытались украсть товар в магазине, но были разоблачены бдительным продавцом. Инцидент произошёл 25 апреля в магазине «Твоя полка». Как рассказал «Вести-Воронеж» автор ролика Евгений Лобков, ранее камеры видеонаблюдения уже два раза фиксировали этих женщин за кражей. Но тогда их не удалось поймать с поличным, недостаток товара был замечен лишь при пересчёте. На этот раз продавец магазина уже на входе узнал лицо одной из них и сразу включил на ноутбуке трансляцию с камер в зале. Благодаря этому он заметил момент кражи парфюма и заставил посетительницу вернуть товар на полку. — На счёт дамы с ребенком — мы до этого момента не могли сказать что они работаю вместе. В прошлые разы они так же по очереди заходили в магазин, дама с ребенком ходила по залу и интересовалась товаром у консультантов. Следом забегала вторая и быстро ходила по залу. Так же интересовалась товаром, но в другом углу зала. И в моменты, когда сотрудники помогали одной, вторая брала товар в полок, — рассказывает Евгений. Но вот специально ли злоумышленницы приводят с собой маленькую девочку, чтобы и та как-то содействовала — на этот вопрос сотрудники магазина пока однозначного ответа не нашли. — Она ничего не брала, но так же интересовалась стоимостью игрушек, пока дама была в другом углу зала, — отмечает Евгений. В полицию сотрудники магазина пока не обращались.