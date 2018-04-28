Венгер: «Нужно сочувствовать людям из той же профессии, что и вы»

"Наши отношения были напряженными, как с Фергюсоном, ведь мы боролись за общие цели. Но в целом присутствовало уважение. Мы все терпим поражения и разочарования, поэтому каждый из нас [тренеров] знает, что чувствует другой.

Всегда должно присутствовать уважение в таких случаях, иначе вы вообще не человек. Нужно сочувствовать людям из той же профессии, что и вы", — цитирует Венгера Sky Sports.