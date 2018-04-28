«Я слежу за Лундквистом, Бобровским, Флери». Лысенков взял интервью у Лысенкова

Есть на сайте НХЛ обозреватель Вес Кросби, который иногда пишет заметки о Кросби. Причем фамилию Кросби всегда выносит в заголовок.

Есть на сайте НХЛ обозреватель по фамилии Кросби, который иногда пишет заметки о Кросби. Причём фамилию Кросби всегда выносит в заголовок. Есть в «Советском спорте» обозреватель Алексей Андронов, который однажды привёл в редакцию Сергея Андронова и сделал с ним большое интервью. Я им всегда завидовал. Но теперь познакомился с @nlysenkov — и жду, когда Никита Лысенков выйдет на уровень КХЛ, чтобы отрываться по полной программе! #lysenkovtv спасибо @dmironova_sport за видео #ска1946 #мхл #морозов #лысенков #хоккей #павелохоккее

27 Апр 2018 в 2:02 PDT Я им всегда завидовал. Но вот пришел на церемонию закрытия сезона МХЛ. И увидел, что лучшим вратарем признали Никиту Лысенкова из СКА-1946. Со сцены его поздравил Эмиль Гарипов , обладатель Кубка Гагарина.

Я познакомился с Никитой — и теперь жду, когда он выйдет на уровень КХЛ, чтобы отрываться по полной программе!

— Когда я в твиттере пробиваю «Лысенков», то все время вижу твои подвиги за СКА-1946. И делаю ретвиты. Потому что думаю — фразы «Лысенков спасает всех» и «Лысенков — суперзвезда» будто обо мне! — сказал я Никите, когда мы встретились после церемонии.

— А я был очень удивлен, когда узнал, что вы — мой однофамилец, — сказал Никита мне. — Еще лет пять назад об этом узнал.

— Ты читаешь, что я пишу? — Да. Бывает, читаю! — улыбнулся Лысенков Никита, а за ним улыбнулся и Павел Лысенков.

Микко Коскинен уезжает в «Эдмонтон». Значит, тебя могут поднимать в основу СКА? — Я столкнулся в СКА с очень сильной конкуренцией. Там у любого вратаря высокий уровень. Но такая конкуренция позволяет тебе быстрее расти. Я рад, что имею шанс становиться лучше среди лучших. Это вдвойне здорово, и есть, к чему стремиться. Будем догонять, перегонять!

— Есть ли вратарь, который по стилю тебе интереснее всего? — Я бы отметил трех голкиперов из НХЛ — это Хенрик Лундквист Сергей Бобровский и Марк-Андре Флери. За их игрой я слежу больше всего. Они ведь разные по стилю.

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— Чему можно научиться у Лундквиста, который всегда на стиле, с модной прической, будто сошел с обложки глянцевого журнала? — Вот это от Хенрика и беру, — смеется Никита.

— Есть такие вратари, которые считают, что у Лундквиста нет никакой техники. Он все подряд стили перемешал, — добавляет звезда хоккейных эфиров Даша Миронова, которая снимает видео нашего разговора. — А я и не говорю, что у Лундквиста хорошая техника. Вот у Сергея Бобровского вообще уникальная техника. Даже по тому, как он следит глазами за шайбой.

— У кого самый сильный щелчок в МХЛ? — Я считаю, что в лиге и в нашей команде это Владислав Семин . Он так бросает, что штанги может сломать. Сетки рвет!

— А в КХЛ? — Я там еще не играл.

— Но может, на тренировках по твоим воротам бросал Патрик Херсли . — А ребята на тренировках сильно не вкладываются. Не хотят нанести травму друг другу.

— У тебя есть глобальная мечта? — Я иду к целям шаг за шагом. Но вообще мечтаю играть в НХЛ. Не загадываю о «Везина Трофи», конечно. Хочу себя однажды попробовать в этой лиге.